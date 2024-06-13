Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 13:45

Новости

Новости часа: участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован

Новости часа: участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован

Новости часа: в парке "Москворецкий" будет создана единая прогулочная зона

Новости часа: в этом сезоне будет проведена реабилитация части парка "Москворецкий"

Собянин рассказал, как преобразится парк "Москворецкий"

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Сергей Собянин утвердил проект комплексного развития территорий на юге Москвы

Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 июня

Новости часа: в Москве появились новые льготы для инвесторов, строящих соцобъекты

Новости часа: три новых пешеходных моста строят в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На участке между Каширским и Котляковским проездами в Нагатино-Садовниках построят жилой квартал по программе КРТ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В поликлиниках Москвы открыли комнаты психологической разгрузки для персонала, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На выставке "Россия" расскажут об инновационном развитии Москвы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Читайте также
мэр МосквыгородмедицинавыставкитехнологиивидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика