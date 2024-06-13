Новости часа: участок между Каширским и Котляковским проездами будет реорганизован

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На участке между Каширским и Котляковским проездами в Нагатино-Садовниках построят жилой квартал по программе КРТ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В поликлиниках Москвы открыли комнаты психологической разгрузки для персонала, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На выставке "Россия" расскажут об инновационном развитии Москвы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.