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13 июня, 12:45

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Собянин рассказал, как преобразится парк "Москворецкий"

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Часть территории парка "Москворецкий" приведут в порядок в 2024 году. Проект реабилитации включает участок набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, а также популярные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Там обновят зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также пляжи. По словам мэра Москвы, в данный момент территории недостаточно ухоженные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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