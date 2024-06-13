Собянин рассказал, как преобразится парк "Москворецкий"

Часть территории парка "Москворецкий" приведут в порядок в 2024 году. Проект реабилитации включает участок набережной Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, а также популярные пространства Большого и Малого Строгинских затонов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Там обновят зоны отдыха, детские и спортивные площадки, а также пляжи. По словам мэра Москвы, в данный момент территории недостаточно ухоженные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

