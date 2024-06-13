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13 июня, 11:15

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Собянин рассказал, как переразметка позволяет улучшить движение на дорогах Москвы

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Москвичи, проезжающие по Садовому кольцу теперь смогут экономить время в пути. Это стало возможным благодаря переразметке на нескольких участках. Как отметил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, новая разметка позволит уменьшить пробег автомобилей на 2–6 километров.

Новые полосы для разворота появились в районе Садовой-Триумфальной и Садовой-Каретной улиц, возле Малой и Большой Сухаревских площадей, а также на Садовой-Черногрязской и Земляном Валу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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