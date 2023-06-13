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13 июня, 21:45

Новости

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин

"Технополис "Москва" возглавил рейтинг особых экономических зон РФ – Собянин

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"Технополис "Москва" третий раз подряд возглавил рейтинг индустриальных парков и особых экономических зон России. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что сейчас на территории столичной ОЭЗ работают больше 200 предприятий, почти 90 из которых имеют статус резидента. Они выпускают лекарства, программные продукты, микросхемы и другую важную для страны продукцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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