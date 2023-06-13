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11:45

Общество

Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости "Моя карьера"

Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости "Моя карьера"

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Более 52 тысяч человек получили поддержку и помощь в профразвитии в специализированном центре службы занятости "Моя карьера". Ему исполнилось четыре года, сообщил Сергей Собянин.

Подводя итоги мэр отметил, что работу нашли почти 28 тысяч москвичей. Многие пошли не в найм, а решили открыть свое дело.

Центр помогает москвичам с особенными потребностями – это женщины с маленькими детьми, молодые семьи, люди старшего возраста и те, у кого ограничены возможности по здоровью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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