Собянин подвел итоги четырех лет работы центра занятости "Моя карьера"

Более 52 тысяч человек получили поддержку и помощь в профразвитии в специализированном центре службы занятости "Моя карьера". Ему исполнилось четыре года, сообщил Сергей Собянин.

Подводя итоги мэр отметил, что работу нашли почти 28 тысяч москвичей. Многие пошли не в найм, а решили открыть свое дело.

Центр помогает москвичам с особенными потребностями – это женщины с маленькими детьми, молодые семьи, люди старшего возраста и те, у кого ограничены возможности по здоровью.

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