11:30Общество
Новости часа: более 52 тыс горожан получили помощь и поддержку в центре "Моя карьера"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 52 тысяч человек получили помощь в специализированном центре службы занятости "Моя карьера". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Число случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 68. Это данные Минздрава региона.
Началось благоустройство Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.