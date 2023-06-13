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Общество

Новости часа: более 52 тыс горожан получили помощь и поддержку в центре "Моя карьера"

Новости часа: более 52 тыс горожан получили помощь и поддержку в центре "Моя карьера"

Собянин сообщил об увеличении производства одежды и обуви московскими компаниями

Собянин рассказал о проектах комплексного развития территорий в Москве

Собянин рассказал о работе особой экономической зоны "Технополис Москва"

Более 100 тыс москвичей воспользовались социальным такси с начала года – Собянин

Новости часа: более 9 млн записей Главархива столицы расшифровали с помощью нейросети

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России

Собянин сообщил о завершении реконструкции Фрунзенского газопровода-дюкера

Собянин рассказал о развитии парка "Братеевская пойма"

Собянин рассказал о работе первого центра развития компетенций "Волонтеры Москвы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 52 тысяч человек получили помощь в специализированном центре службы занятости "Моя карьера". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 68. Это данные Минздрава региона.

Началось благоустройство Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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