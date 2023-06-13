Новости часа: более 52 тыс горожан получили помощь и поддержку в центре "Моя карьера"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 52 тысяч человек получили помощь в специализированном центре службы занятости "Моя карьера". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Число случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 68. Это данные Минздрава региона.

Началось благоустройство Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.