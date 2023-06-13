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Собянин сообщил об увеличении производства одежды и обуви московскими компаниями

Собянин сообщил об увеличении производства одежды и обуви московскими компаниями

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В первом квартале этого года производство одежды в Москве выросло почти вдвое, обуви сделали больше на 58%. О том, как столичные компании наращивают темпы по выпуску, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, во многом это результат ухода западных брендов. Московские специалисты успешно осваивают освободившиеся ниши. Кроме того, промышленность поддерживает и город: предоставляет налоговые льготы, преференции технопаркам и креативным кластерам.

Как отметил мэр, на данный момент в системе легкой промышленности Москвы – 250 больших, средних и малых предприятий. На них трудятся порядка 10 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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