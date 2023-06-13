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Собянин рассказал о проектах комплексного развития территорий в Москве

Собянин рассказал о проектах комплексного развития территорий в Москве

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В Москве стало больше проектов комплексного развития – утвердили еще 30. Теперь их общее число составляет 188, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Мэр уточнил, что список расширили после дополнительной оценки неэффективно используемых территорий.

С 2020 года в Москве приводят в порядок старые промзоны, недостроенные и заброшенные объекты. На их месте вырастают комфортные дома со всей инфраструктурой, деловые центры и производства. Благодаря этим проектам в ближайшие годы появится больше 500 тысяч новых рабочих мест, отметил мэр.

В планах у города также построить 85 школ и детсадов, 19 медучреждений и почти 50 спортивных объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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