Грот "Бельведер" в Саду им Баумана открыли после реставрации – Собянин

Грот "Бельведер" в Саду имени Баумана открыли после реставрации. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Грот почти два века украшал этот участок. Но за годы многие его детали почти полностью разрушились. Специалисты укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У смотровой площадки установили скульптуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.