На острове Балчуг зацвели деревья, высаженные прошлой осенью – Собянин

На обновленных набережных острова Балчуг впервые распустились деревья, высаженные прошлой осенью. Об итогах благоустройства этой территории, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, теперь остров украшают липы, дубы, клены, вязы, декоративные яблони. На Космодамианской набережной добавили еще и черемухи. Балчуг был самым крупным проектом благоустройства в прошлом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

