На обновленных набережных острова Балчуг впервые распустились деревья – Собянин

На обновленных набережных острова Балчуг впервые распустились деревья, высаженные прошлой осенью. Об итогах благоустройства этой территории, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он отметил, что теперь остров украшают липы, дубы, клены, вязы, декоративные яблони. А на Космодамианской набережной появились еще и черемухи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

