Новости часа: "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автозавод "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Учреждения образования Москвы получили еще 13 объектов недвижимости. Об этом сообщил департамент городского имущества.

Температура в Москве за неделю повысится на 10 градусов. Об этом заявили в Гидрометцентре.

