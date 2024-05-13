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13 мая, 20:00

Новости

Новости часа: "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла

Новости часа: "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла

Новости часа: автозавод "Москвич" начнет выпускать новый кроссовер в 2024 году

Собянин пригласил посетить отреставрированные здания – памятники архитектуры

Новости часа: 490 рабочих мест создали на автозаводе "Москвич"

Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Собянин: автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Новости часа: Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Собянин: автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс"

Благоустроим улицы у станций Сортировочная, Перово, Косино и Митьково – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автозавод "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Учреждения образования Москвы получили еще 13 объектов недвижимости. Об этом сообщил департамент городского имущества.

Температура в Москве за неделю повысится на 10 градусов. Об этом заявили в Гидрометцентре.

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