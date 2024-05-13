Новости часа: Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,6 тысячи москвичей примут участие в отборочном этапе чемпионата "Абилимпикс". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 40 тысяч москвичей получат новые квартиры по реновации на западе столицы. Всего в ЗАО Москвы проектируется и возводится около 1,1 миллиона квадратных метров жилья, сказал заммэра Владимир Ефимов.

Лимитированную "Тройку", посвященную речным электросудам, подарят самым активным пассажирам. Об этом сообщил Дептранс.