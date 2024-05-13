Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 15:00

Город

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс"

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс"

Благоустроим улицы у станций Сортировочная, Перово, Косино и Митьково – Собянин

Новости часа: территории четырех станций МЦД-3 благоустроят в 2024 году

Новости часа: строительство трех станций Троицкой линии метро вышло на финишную прямую

Новости часа: в столице стартовал отборочный этап чемпионата "Абилимпикс-2024"

Мэр Москвы: территории возле четырех станций МЦД-3 приведут в порядок

Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс"

"Мой район. Новости": в Москве запустят новые производства лекарств

Собянин: в 2024 году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Собянин сообщил о скором завершении строительства трех станций Троицкой линии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,6 тысячи москвичей примут участие в отборочном этапе чемпионата "Абилимпикс". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 40 тысяч москвичей получат новые квартиры по реновации на западе столицы. Всего в ЗАО Москвы проектируется и возводится около 1,1 миллиона квадратных метров жилья, сказал заммэра Владимир Ефимов.

Лимитированную "Тройку", посвященную речным электросудам, подарят самым активным пассажирам. Об этом сообщил Дептранс.

Читайте также
мэр МосквыгородреновациятранспортвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика