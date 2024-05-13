Благоустроим улицы у станций Сортировочная, Перово, Косино и Митьково – Собянин

В Москве обустроят территории возле станций МЦД-3. В 2024 году в порядок приведут территории платформ Сортировочная, Перово, Косино и будущей Митьково. О предстоящих работах рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство вблизи станции МЦД необходимо для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение людей. Как поменяется пространство возле станций МЦД? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.