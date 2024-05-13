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Новости

13 мая, 14:45

Новости

Благоустроим улицы у станций Сортировочная, Перово, Косино и Митьково – Собянин

Благоустроим улицы у станций Сортировочная, Перово, Косино и Митьково – Собянин

Новости часа: территории четырех станций МЦД-3 благоустроят в 2024 году

Новости часа: строительство трех станций Троицкой линии метро вышло на финишную прямую

Новости часа: в столице стартовал отборочный этап чемпионата "Абилимпикс-2024"

Мэр Москвы: территории возле четырех станций МЦД-3 приведут в порядок

Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс"

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Собянин: в 2024 году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

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Мэр Москвы осудил обстрел жилого дома в Белгороде со стороны Украины

В Москве обустроят территории возле станций МЦД-3. В 2024 году в порядок приведут территории платформ Сортировочная, Перово, Косино и будущей Митьково. О предстоящих работах рассказал Сергей Собянин.

Благоустройство вблизи станции МЦД необходимо для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение людей. Как поменяется пространство возле станций МЦД? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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