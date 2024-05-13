Собянин: в 2024 году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Территории около четырех станций третьего центрального диаметра приведут в порядок в 2024 году. О планах по благоустройству написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Перед специалистами стоит задача организовать подъезды городского и личного транспорта, а также сделать пешеходные маршруты комфортнее и безопаснее. До конца 2024 года работы проведут у станций МЦД-3 Сортировочной, Перово, Косино и будущей Митьково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

