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13 мая, 08:45

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Собянин: в 2024 году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Собянин: в 2024 году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

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Территории около четырех станций третьего центрального диаметра приведут в порядок в 2024 году. О планах по благоустройству написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Перед специалистами стоит задача организовать подъезды городского и личного транспорта, а также сделать пешеходные маршруты комфортнее и безопаснее. До конца 2024 года работы проведут у станций МЦД-3 Сортировочной, Перово, Косино и будущей Митьково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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