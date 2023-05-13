Собянин: почти 350 стартапов помогают московским учащимся в освоении новых знаний

В Москве поддерживают передовые технологии и внедряют их в сферу образования. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сегодня в городе работают 349 стартапов и 83 технологические компании. Их разработки используют учащиеся для освоения новых знаний. Больше 100 из них являются участниками проектов Агентства инноваций Москвы, которое помогает пройти путь от идеи до внедрения.

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