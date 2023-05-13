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Собянин поздравил Московский авиационный центр с 20-летним юбилеем
13 мая исполняется 20 лет Московскому авиационному центру, чьи специалисты спасают жителей города в чрезвычайных ситуациях. С юбилеем центр поздравил Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал, что сотрудники учреждения эвакуируют людей с места ДТП и других происшествий, совместно с врачами Московского центра медицины катастроф госпитализируют в больницу, когда счет идет на минуты. Также они тушат крупные пожары.
По словам Собянина, специалисты успевают прибыть на любую точку столицы в течение 10–15 минут. В распоряжении авиацентра имеется 11 вертолетов: пожарные, санитарные, а также вертолет-разведчик.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.