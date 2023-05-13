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Собянин поздравил Московский авиационный центр с 20-летним юбилеем

Собянин поздравил Московский авиационный центр с 20-летним юбилеем

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13 мая исполняется 20 лет Московскому авиационному центру, чьи специалисты спасают жителей города в чрезвычайных ситуациях. С юбилеем центр поздравил Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что сотрудники учреждения эвакуируют людей с места ДТП и других происшествий, совместно с врачами Московского центра медицины катастроф госпитализируют в больницу, когда счет идет на минуты. Также они тушат крупные пожары.

По словам Собянина, специалисты успевают прибыть на любую точку столицы в течение 10–15 минут. В распоряжении авиацентра имеется 11 вертолетов: пожарные, санитарные, а также вертолет-разведчик.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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