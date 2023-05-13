Почти 2 млн туристов посетили Москву в майские праздники – Собянин

1,85 миллиона туристов посетили Москву во время майских праздников, общий оборот туристической отрасли достиг 61 миллиарда рублей, из которых в бюджет поступило 8,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, столичные гостиницы были заполнены на 67–70%. Данный показатель на 9–12 процентных пунктов больше, чем год назад (58,3%). Популярностью пользовались демократичные отели категории "3 звезды", их загрузка достигла 85%. При этом гостиницы категории "4 и 5 звезд" были заполнены на 57–60%.