Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:15

Новости

Почти 2 млн туристов посетили Москву в майские праздники – Собянин

Почти 2 млн туристов посетили Москву в майские праздники – Собянин

Собянин пригласил москвичей на спортивные площадки ВДНХ

Новости часа: Путин поручил разработать стандарты новой системы высшего образования

Собянин рассказал о первой операции по пересадке сердца в столичной Боткинской больнице

Новости часа: Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Собянин рассказал, как IT-компании Москвы выходят на зарубежные рынки при поддержке МЭЦ

Собянин сообщил о первой операции по пересадке сердца в Боткинской больнице

Новости часа: в Боткинской больнице впервые провели трансплантацию сердца

Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

Собянин поздравил столичных медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

1,85 миллиона туристов посетили Москву во время майских праздников, общий оборот туристической отрасли достиг 61 миллиарда рублей, из которых в бюджет поступило 8,4 миллиарда рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, столичные гостиницы были заполнены на 67–70%. Данный показатель на 9–12 процентных пунктов больше, чем год назад (58,3%). Популярностью пользовались демократичные отели категории "3 звезды", их загрузка достигла 85%. При этом гостиницы категории "4 и 5 звезд" были заполнены на 57–60%.

Читайте также
мэр МосквытуризмвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика