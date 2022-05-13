Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды

В Москве к летнему сезону появятся 13 новых зон отдыха у воды. Подготовку должны завершить до 25 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Зоны отдыха заработают возле пруда в Ясном проезде, в сквере в Гольянове, в Новокосинском парке, в парке "Дубки", в ТиНАО.

Таким образом, число мест, где можно будет отдохнуть у водоемов, увеличится до 139. Найти подходящую точку можно будет в каждом московском округе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.