Собянин подвел итоги голосования в "Активном гражданине" по выбору названий станций метро

Москвичи на "Активном гражданине" выбрали названия для 15 новых станций метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Вакцинация детей в РФ 6–11 лет от COVID-19 в рамках исследования начнется 3 июня, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ветер в столице 13 мая может составить до 18 метров в секунду. Москвичей просят быть аккуратнее.