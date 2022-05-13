Собянин рассказал, какие названия для 15 новых станций метро выбрали москвичи

15 новых станций столичной подземки получили названия. Их выбрали москвичи при помощи "Активного гражданина". В ходе крупнейшего тематического опроса было собрано порядка 10 миллионов мнений. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Эти станции метро расположены в разных округах Москвы. На Сокольнической линии появится конечная станция "Потапово", а на Арбатско-Покровской – "Гольяново".

Для станций строящейся Рублево-Архангельской линии москвичи подобрали названия "Звенигородская", "Серебряный бор". Станция "Липовая роща" будет за МКАД, в Одинцовском районе.

Выбрали названия и для платформ Троицкой, Бирюлевской, Люблинско-Дмитровской линий. В данный момент в Москве проектируются и строятся более 40 новых станций метро. Выбирать для них имена снова будут сами москвичи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.