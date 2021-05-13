Собянин оценил итоги комплексного обновления детской хоровой студии "Весна" в СВАО

Капитальный ремонт завершился в одной из самых известных музыкальных школ Москвы – детской школе "Весна" имени Александра Пономарева. Сергей Собянин сообщил, что ее откроют 1 сентября.

В ходе осмотра результатов капремонта учебного заведения он отметил, что в настоящий момент специалисты заканчивают комплектацию оборудованием.

"Я думаю, к 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием, около 800 единиц закуплено <...> Одну из лучших музыкальных школ города, всемирно известную, поздравляю. Надеюсь на новые ваши успехи", – уточнил мэр.

По его словам, была полностью обновлена материальная база. Глава города рассказал, что проект "Искусство – детям" близится к завершению. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.