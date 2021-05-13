Участок Люблинско-Дмитровской линии метро откроется досрочно

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" откроется досрочно, 14 мая, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, строители раньше закончили проходку двухпутного тоннеля БКЛ под станцией "Печатники".