Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 апреля

На западе Москвы возведут новое общественно-деловое пространство, сообщил Сергей Собянин. Здание появится в районе Дорогомилово, на улице Неверовского. По словам мэра, сейчас на этом участке склады и устаревшие объекты, вместо которых построят новые.

Весна вернулась в Москву, снег тает, а воздух постепенно прогревается. Сейчас в Москве 8 градусов тепла.

Фанаты группы "Кино" защищают стену Виктора Цоя на Арбате от творчества поклонников рэпера Паши Техника. Памятной стене сегодня вернули привычный вид, хотя ранее неизвестные оставили на ней надпись в память о Технике.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр. Ожидается туман с ухудшением видимости до 300 метров. Тем временем новая неделя в столичном регионе благодаря антициклону начнется с теплой весенней погоды.