Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 20:30

Мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 апреля

Собянин: начался отбор школьников и студентов колледжей в арктическую экспедицию

Собянин сообщил о расширении программы Дней исторического и культурного наследия

Собянин: на западе Москвы появится новое общественно-деловое пространство

Собянин: начался отбор школьников и студентов колледжей в арктическую экспедицию

Собянин: новый путепровод соединит районы Бибирево и Алтуфьевский с Отрадным

Пожар на востоке Москвы локализован

Сергей Собянин: политехническому колледжу имени Годовикова исполнилось 95 лет

Собянин рассказал о растущих объемах производства предприятий космической отрасли в Москве

Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики

На западе Москвы возведут новое общественно-деловое пространство, сообщил Сергей Собянин. Здание появится в районе Дорогомилово, на улице Неверовского. По словам мэра, сейчас на этом участке склады и устаревшие объекты, вместо которых построят новые.

Весна вернулась в Москву, снег тает, а воздух постепенно прогревается. Сейчас в Москве 8 градусов тепла.

Фанаты группы "Кино" защищают стену Виктора Цоя на Арбате от творчества поклонников рэпера Паши Техника. Памятной стене сегодня вернули привычный вид, хотя ранее неизвестные оставили на ней надпись в память о Технике.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр. Ожидается туман с ухудшением видимости до 300 метров. Тем временем новая неделя в столичном регионе благодаря антициклону начнется с теплой весенней погоды.

Читайте также
мэр Москвыгородобществопогодашоу-бизнеспроисшествиявидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика