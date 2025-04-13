Собянин сообщил о расширении программы Дней исторического и культурного наследия

Дни исторического и культурного наследия ждут москвичей на следующей неделе. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, для посещения до конца года будут открыты больше 300 объектов. Всего в рамках акции запланировано 2 тысячи экскурсий и других мероприятий. Часть из них будет посвящена 80-летию Победы. Участникам расскажут о страницах военной истории районов Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.