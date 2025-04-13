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13 апреля, 14:30

Мэр Москвы

Собянин сообщил о расширении программы Дней исторического и культурного наследия

Собянин сообщил о расширении программы Дней исторического и культурного наследия

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Дни исторического и культурного наследия ждут москвичей на следующей неделе. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, для посещения до конца года будут открыты больше 300 объектов. Всего в рамках акции запланировано 2 тысячи экскурсий и других мероприятий. Часть из них будет посвящена 80-летию Победы. Участникам расскажут о страницах военной истории районов Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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