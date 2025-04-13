13 апреля, 12:15Мэр Москвы
Собянин: на западе Москвы появится новое общественно-деловое пространство
В Москве набирает обороты программа комплексного развития территорий. Совсем скоро появится и очередной объект, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, в районе Дорогомилово на улице Неверовского начинается стройка нового общественно-делового пространства. Оно даст Москве более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Там же благоустроят территорию и обновят дороги.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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