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13 апреля, 12:15

Мэр Москвы

Собянин: на западе Москвы появится новое общественно-деловое пространство

Собянин: на западе Москвы появится новое общественно-деловое пространство

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В Москве набирает обороты программа комплексного развития территорий. Совсем скоро появится и очередной объект, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в районе Дорогомилово на улице Неверовского начинается стройка нового общественно-делового пространства. Оно даст Москве более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Там же благоустроят территорию и обновят дороги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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