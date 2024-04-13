Собянин: за 10 лет построили 2 станции метро Сокольнической линии

За 10 лет на Сокольнической линии метро появились две новых станции. Скоро завершится возведение и "Коммунарки" на Троицкой линии. Она готова уже более чем наполовину. Платформы оформят в стиле biotech.

Одновременно в Коммунарке развивают и дорожную сеть. Активные работы в данный момент идут на участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая станет основой транспортного каркаса ТиНАО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.