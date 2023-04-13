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18:15

Транспорт

Собянин дал старт серийному производству электрогрузовиков в "Технополисе "Москва"

Собянин дал старт серийному производству электрогрузовиков в "Технополисе "Москва"

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Сергей Собянин запустил серийное производстве в"Технополисе "Москва". Цеха разместились на площади свыше 2,7 тысячи квадратных метров.

Первый российский электрогрузомобиль разработан на базе шасси УАЗ-Профи. В комплекте будет идти портативное зарядное устройство 40 киловатт, позволяющее в случае необходимости полностью зарядить автомобиль за два часа. На одном заряде он сможет проехать до 300 километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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