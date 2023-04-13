Собянин рассказал о развитии Сеченовского университета

Сеченовский университет трансформируют в исследовательский центр мирового уровня. В четверг, 13 апреля, Сергей Собянин провел здесь совместное заседание наблюдательного и попечительского советов. На нем обсудили дальнейшее развитие университета.

Мэр подчеркнул, что в условиях санкций важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне, чтобы быть конкурентоспособными в мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.