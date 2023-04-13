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Собянин рассказал о развитии Сеченовского университета

Собянин рассказал о развитии Сеченовского университета

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Сеченовский университет трансформируют в исследовательский центр мирового уровня. В четверг, 13 апреля, Сергей Собянин провел здесь совместное заседание наблюдательного и попечительского советов. На нем обсудили дальнейшее развитие университета.

Мэр подчеркнул, что в условиях санкций важно не только искать тактические решения, но и думать о завтрашнем дне, чтобы быть конкурентоспособными в мире. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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