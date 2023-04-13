Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета до исследовательского центра мирового уровня. Он указал на своевременность разработки концепции развития вуза, отметив, что необходимо создавать задел на будущее, чтобы сохранять конкурентоспособность.

Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству Владлена Татарского, работал в СБУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Французская полиция применила водомет против протестующих в Ренне. Об этом заявили СМИ.