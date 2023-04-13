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Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Новости часа: Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета

Новости часа: Песков рассказал о восстановлении новых регионов

Новости часа: Собянин рассказал о Центре методики дошкольного и начального образования

Собянин подвел итоги городского конкурса "Воспитатель года"

Собянин сообщил о завершении благоустройства у четырех станций БКЛ

Новости часа: у четырех новых станций БКЛ благоустроили пространство

Собянин рассказал о работе специального Центра реабилитации животных

Собянин рассказал о завершении благоустройства возле новых станций БКЛ

Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о программах обучения в детском технопарке "Наукоград"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин поддержал планы развития Сеченовского университета до исследовательского центра мирового уровня. Он указал на своевременность разработки концепции развития вуза, отметив, что необходимо создавать задел на будущее, чтобы сохранять конкурентоспособность.

Гражданин Украины Юрий Денисов, подозреваемый в причастности к убийству Владлена Татарского, работал в СБУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Французская полиция применила водомет против протестующих в Ренне. Об этом заявили СМИ.

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