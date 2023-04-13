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Новости часа: Собянин рассказал о Центре методики дошкольного и начального образования

Новости часа: Собянин рассказал о Центре методики дошкольного и начального образования

Собянин подвел итоги городского конкурса "Воспитатель года"

Собянин сообщил о завершении благоустройства у четырех станций БКЛ

Новости часа: у четырех новых станций БКЛ благоустроили пространство

Собянин рассказал о работе специального Центра реабилитации животных

Собянин рассказал о завершении благоустройства возле новых станций БКЛ

Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о программах обучения в детском технопарке "Наукоград"

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Новости часа: Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские воспитатели обучаются новым практикам в Центре современной методики дошкольного и начального образования. О работе данного Центра рассказал Сергей Собянин.

Общегородской субботник пройдет в столице 15 апреля. О мероприятии сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Санкции США против "Мегафона" не распространяются на услуги связи. Об этом заявили в компании.

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