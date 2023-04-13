Новости часа: Собянин рассказал о Центре методики дошкольного и начального образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские воспитатели обучаются новым практикам в Центре современной методики дошкольного и начального образования. О работе данного Центра рассказал Сергей Собянин.

Общегородской субботник пройдет в столице 15 апреля. О мероприятии сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Санкции США против "Мегафона" не распространяются на услуги связи. Об этом заявили в компании.