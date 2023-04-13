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Собянин сообщил о завершении благоустройства у четырех станций БКЛ

Собянин сообщил о завершении благоустройства у четырех станций БКЛ

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Возле четырех новых станций БКЛ закончили благоустройство. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Так, возле станции "Варшавская" появились зеленые зоны со скамейками и уличные тренажеры, у "Каширской" обустроили два сквера. Рядом с "Печатниками" сделали удобные дорожки с зонами для отдыха и спорта.

Масштабные работы завершены и у станции "Сокольники". Там в порядок привели несколько улиц, площадки перед входом в парк и памятником Николаю Гастелло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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