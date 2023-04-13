Новости часа: у четырех новых станций БКЛ благоустроили пространство

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около четырех новых станций БКЛ благоустроили пространство. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Следствие установило личность соучастника убийства Владлена Татарского. Это гражданин Украины, он объявлен в розыск, заявили в ФСБ.

Без прогресса по решению пяти системных проблем о продлении зерновой сделки после 18 мая говорить не приходится. Об этом сообщили в МИД России.