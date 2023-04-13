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Политика

Новости часа: у четырех новых станций БКЛ благоустроили пространство

Новости часа: у четырех новых станций БКЛ благоустроили пространство

Собянин рассказал о работе специального Центра реабилитации животных

Собянин рассказал о завершении благоустройства возле новых станций БКЛ

Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о программах обучения в детском технопарке "Наукоград"

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Новости часа: Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Собянин открыл детский технопарк "Наукоград" в МФЮА

Собянин сообщил о строительстве трех электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий

Новости часа: Собянин рассказал о космических технологиях московских предприятий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около четырех новых станций БКЛ благоустроили пространство. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Следствие установило личность соучастника убийства Владлена Татарского. Это гражданин Украины, он объявлен в розыск, заявили в ФСБ.

Без прогресса по решению пяти системных проблем о продлении зерновой сделки после 18 мая говорить не приходится. Об этом сообщили в МИД России.

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