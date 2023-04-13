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Собянин рассказал о работе специального Центра реабилитации животных

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Ежегодно на горячую линию правительства Москвы поступает порядка 1,5 тысячи звонков по поводу диких животных. Об этом в своем блоге заявил Сергей Собянин.

Он рассказал, что в столице открыли специальный Центр реабилитации для помощи тем, кого нашли на улицах города или изъяли у владельцев. Среди его питомцев бывают экзотические и краснокнижные звери и птицы, жертвы незаконной торговли и нелегального шоу-бизнеса.

В Центре на попечении находится 780 зверей, рептилий и птиц на данный момент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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