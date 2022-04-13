В Москве впервые за 40 лет построят новую трамвайную линию

Впервые за 40 лет в Москве появится новая магистральная трамвайная линия. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова и соединит крупнейший хаб на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом. Об этом рассказал Сергей Собянин

Участок создаст дополнительные трамвайные диаметры через весь город и сделает поездки комфортнее для двух миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.