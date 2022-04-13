Новый корпус школы № 771 на севере Москвы построят до конца года – Собянин

Сергей Собянин сообщил, что до конца 2022 года в Москве завершат строительство нового учебного корпуса в школе № 771 в Дмитровском районе.

"Строится школа, вернее даже корпус для старших классов в школе № 771. Хорошая, большая школа, но недостаток учебных мест. По большому счету эта школа проблему закрывает", – заявил мэр.

Собянин добавил, что школа получит спроектированный по индивидуальному проекту высокотехнологичный корпус. В нем расположат современные лаборатории и интерактивные классы.

Строительство нового учебного здания в составе школы № 771, рассчитанного на 250 мест, началось в ноябре 2019 года. Корпус располагается на улице Софьи Ковалевской в Дмитровском районе. В нем продолжаются отделочные работы и устройство внутренних и наружных инженерных систем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.