Новый корпус школы № 771 на севере Москвы построят до конца года – Собянин

13 апреля, 15:45
Сергей Собянин сообщил, что до конца 2022 года в Москве завершат строительство нового учебного корпуса в школе № 771 в Дмитровском районе.
"Строится школа, вернее даже корпус для старших классов в школе № 771. Хорошая, большая школа, но недостаток учебных мест. По большому счету эта школа проблему закрывает", – заявил мэр.
Собянин добавил, что школа получит спроектированный по индивидуальному проекту высокотехнологичный корпус. В нем расположат современные лаборатории и интерактивные классы.
Строительство нового учебного здания в составе школы № 771, рассчитанного на 250 мест, началось в ноябре 2019 года. Корпус располагается на улице Софьи Ковалевской в Дмитровском районе. В нем продолжаются отделочные работы и устройство внутренних и наружных инженерных систем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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