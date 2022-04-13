Собянин: участок метро от "Селигерской" до "Физтеха" запустят в 2023 году

13 апреля, 22:30
Участок от станции метро "Селигерская" до станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии должен быть запущен в 2023 году в соответствии с планом. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции "Яхромская" на данном участке.
По словам мэра, в Дмитровском районе в настоящее время идет масштабное транспортное строительство. Там уже запущен МЦД-1, возводится Московский скоростной диаметр, при этом часть участка, которая примыкает к этому району, уже открыта.
"Самое главное – это продление Дмитровской линии метро. Три станции, которые сейчас находятся в стройке. Это полмиллиона человек, для которых эти станции чрезвычайно важны. Стройка идет по плану. Должны в 2023 году запустить всю линию до "Физтеха", – заявил Собянин.
Будущая станция "Яхромская" находится у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. На данный момент готовность станции составляет 27%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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