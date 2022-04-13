Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Яхромская" на севере Москвы

Новая станция метро "Яхромская" уже готова на треть. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Это одна из трех строящихся станций на новом отрезке салатовой ветки. "Яхромская" расположена у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы.

Как изменятся маршруты для местных жителей? Какой будет дизайн? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.