В Москве появится новая магистральная трамвайная линия, которая соединит маршруты, заканчивающиеся на Площади трех вокзалов, с Бульварным кольцом. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Протяженность нового участка составит 1,6 километра. Он позволит создать два трамвайных диаметра, проходящих через весь город – от Метрогородка до района Чертаново и от Новогиреева до станции метро "Университет". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.