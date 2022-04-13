Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса

В Москве одобрили программу онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса. Документ подписал Сергей Собянин.

Занять деньги смогут представители всех сфер экономики и на любые цели. Конечная ставка онлайн-кредитов – 13,5%. Максимальный размер займа составляет 5 миллионов рублей.

Субсидировать процентную ставку будут в течение 9 месяцев. Чтобы получить кредит, не нужно ни залога, ни поручительства, ни долгого сбора документов. Как правило, все необходимые бумаги у банков, где открыт расчетный счет, уже есть.

Оформить кредит можно за 1–3 дня, проверка и решение автоматические. Сейчас займы онлайн выдают 8 банков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.