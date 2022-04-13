Собянин сообщил о создании магистральной трамвайной линии в Москве

В Москве впервые за 40 лет появится новая магистральная трамвайная линия. Об этом заявил Сергей Собянин.

Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова и соединит крупнейший хаб на Комсомольской площади с Бульварным кольцом. Участок создаст дополнительные трамвайные диаметры через весь город и сделает поездки комфортнее для двух миллионов человек.

Когда построят линию? Какие станции подземки разгрузятся благодаря ей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.