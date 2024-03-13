13 марта, 18:00Новости
Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые путепроводы соединят улицы Валаамскую и Академика Королева. Об этом заявил Сергей Собянин.
Все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
На площадках пяти крупнейших вузов Москвы пройдет день финансовой грамотности. Об этом рассказали в департаменте финансов.