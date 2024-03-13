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Новости

13 марта, 18:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

Собянин рассказал о масштабной модернизации спортзала "Дружба" в "Лужниках"

Мэр Москвы: соединим путепроводами улицы Валаамскую и Академика Королева

Новости часа: мэр Москвы выделил грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования

Собянин открыл обновленный универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"

Новости часа: в колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей – Собянин

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Новости часа: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Цифра дня: 10 000

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новые путепроводы соединят улицы Валаамскую и Академика Королева. Об этом заявил Сергей Собянин.

Все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

На площадках пяти крупнейших вузов Москвы пройдет день финансовой грамотности. Об этом рассказали в департаменте финансов.

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