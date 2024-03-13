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Новости

13 марта, 16:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы выделил грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования

Новости часа: мэр Москвы выделил грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования

Собянин открыл обновленный универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"

Новости часа: в колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей – Собянин

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Новости часа: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Цифра дня: 10 000

Обновленный спортивный зал в "Лужниках" примет Всемирные игры дружбы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной модернизации спортзала "Дружба" в "Лужниках"

Сергей Собянин открыл обновленный универсальный спортзал "Дружба" в "Лужниках"

Новости часа: в столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин выделил грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования.

Более 1,5 тысячи жителей Восточного округа зимой получили квартиры по реновации, сообщили в департаменте горимущества.

Аэроэкспрессы в Шереметьево в выходные дни марта и апреля будут отправляться с Савеловского вокзала, рассказал перевозчик.

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