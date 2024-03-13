13 марта, 16:00Новости
Новости часа: мэр Москвы выделил грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин выделил грант столичному Фонду развития венчурного инвестирования.
Более 1,5 тысячи жителей Восточного округа зимой получили квартиры по реновации, сообщили в департаменте горимущества.
Аэроэкспрессы в Шереметьево в выходные дни марта и апреля будут отправляться с Савеловского вокзала, рассказал перевозчик.