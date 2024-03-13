Новости часа: в колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять тысяч дополнительных бюджетных мест откроют в колледжах для москвичей. Это позволит увеличить количество поступающих на них в 1,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

К проекту "Московское чаепитие" присоединилось 100 отелей и ресторанов. Ежедневно в 16:00 гости могут заказать специальный сет, который подается в фирменной посуде из красно-золотого фарфора.