Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 15:00

Город

Новости часа: в колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей – Собянин

Новости часа: в колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей – Собянин

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Новости часа: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Цифра дня: 10 000

Обновленный спортивный зал в "Лужниках" примет Всемирные игры дружбы – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о масштабной модернизации спортзала "Дружба" в "Лужниках"

Сергей Собянин открыл обновленный универсальный спортзал "Дружба" в "Лужниках"

Новости часа: в столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Сергей Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десять тысяч дополнительных бюджетных мест откроют в колледжах для москвичей. Это позволит увеличить количество поступающих на них в 1,5 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все гидроузлы в Москве подготовили к весеннему половодью. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

К проекту "Московское чаепитие" присоединилось 100 отелей и ресторанов. Ежедневно в 16:00 гости могут заказать специальный сет, который подается в фирменной посуде из красно-золотого фарфора.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика