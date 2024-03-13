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13 марта, 13:45

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Новости часа: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Новости часа: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Цифра дня: 10 000

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Собянин: каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Каждый второй москвич уже получил доступ к электронной медицинской карте. В 2020 году пациенты могли просмотреть в своем телефоне только протоколы осмотров врачей, а теперь в электронной медкарте доступны сведения о прививках, рассказал Сергей Собянин.

34 километра коллекторной сети капитально отремонтируют в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

На сайте ЦОДД теперь можно посмотреть актуальные перекрытия дорог и аналитику аварийности. Об изменениях рассказали в Дептрансе.

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