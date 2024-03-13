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Новости

13 марта, 12:00

Общество

Новости часа: в столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Новости часа: в столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

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Новости часа: Собянин рассказал о стремительном развитии ОЭЗ "Технополис "Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для москвичей откроют 10 тысяч дополнительных мест в столичных колледжах. Программа поможет увеличить число выпускников средней школы, поступающих на бюджетные места, в 1,5 раза, отметил Сергей Собянин.

Более 1,5 тысячи жителей Восточного округа зимой получили квартиры по реновации. Это данные департамента горимущества.

До шести градусов тепла обещают в Москве в течение 13 марта. О погодных условиях рассказали синоптики.

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