Новости часа: в столичных колледжах появится 10 тысяч дополнительных мест для москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Для москвичей откроют 10 тысяч дополнительных мест в столичных колледжах. Программа поможет увеличить число выпускников средней школы, поступающих на бюджетные места, в 1,5 раза, отметил Сергей Собянин.

Более 1,5 тысячи жителей Восточного округа зимой получили квартиры по реновации. Это данные департамента горимущества.

До шести градусов тепла обещают в Москве в течение 13 марта. О погодных условиях рассказали синоптики.