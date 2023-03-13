Собянин: в проекте "Бизнес уикенд" за четыре года прошли обучение более 180 тыс москвичей

Москвичей учат вести свое дело на "Бизнес уикендах". За те четыре года, что существует проект, в нем прошли обучение свыше180 тысяч москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр столицы отметил, что обучение проходит в три этапа. Первый этап – это тренинги. Участники обучения за два часа в формате игры проходят все стадии развития стартапа от поиска рыночной ниши до подготовки бизнес-проекта. Следующий этап обучения – "бизнес-уикенд-марафон", где участники детально прорабатывают свои идеи. Последний шаг – это акселератор для тех, кто планирует масштабировать бизнес.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.