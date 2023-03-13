Собянин: реконструкция Дмитровского путепровода ведется без перекрытия трассы

Реконструкцию Дмитровского путепровода завершат до конца года. Больше половины работ уже выполнены, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, после открытия исчезнет так называемое "бутылочное горло" на Дмитровском шоссе. Кроме того, движение поездов по новой линии МЦД-3 будет безопаснее.

Чтобы ускорить процесс реконструкции, строители применяют специальные технологии. Например, метод надвижки. Монтируя металлоконструкции, специалисты одновременно надвигают пролетные строения над железной дорогой. При этом активное движение автомобилей по Дмитровскому шоссе не останавливается.

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