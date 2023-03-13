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13 марта, 15:45

Политика

Новости часа: Собянин рассказал о сроках реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин рассказал о сроках реконструкции Дмитровского путепровода

Собянин: реконструкция Дмитровского путепровода ведется без перекрытия трассы

Собянин: реконструкция путепровода уберет "бутылочное горло" на Дмитровском шоссе

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве соцобъектов по проектам развития территорий

Собянин: в ТиНАО до конца года будет построено 8 школ и 14 детских садов

Новости часа: Собянин рассказал о Едином центре поддержки участников СВО и их семей

Новости часа: Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

Собянин: в этом году в Москве будут запущены МЦД-3, МЦД-4 и откроется еще 5 станций метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию Дмитровского путепровода завершат до конца 2023 года. О сроках работ сообщил Сергей Собянин.

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 снарядов HIMARS, ракету HARM и уничтожили 16 беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Минпромторг включил в список для параллельного импорта автомобили 12 брендов. Об этом стало известно изданию РИА Новости.

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