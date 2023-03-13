Новости часа: Собянин рассказал о сроках реконструкции Дмитровского путепровода

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Реконструкцию Дмитровского путепровода завершат до конца 2023 года. О сроках работ сообщил Сергей Собянин.

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 снарядов HIMARS, ракету HARM и уничтожили 16 беспилотников. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Минпромторг включил в список для параллельного импорта автомобили 12 брендов. Об этом стало известно изданию РИА Новости.