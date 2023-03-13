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Собянин: в ТиНАО до конца года будет построено 8 школ и 14 детских садов

Собянин: в ТиНАО до конца года будет построено 8 школ и 14 детских садов

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Восемь школ и 14 детских садов построят в ТиНАО до конца года. Их возведут за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В округах увеличивается численность населения, поэтому растет потребность в детских садах и школах. В связи с этим важно, чтобы вместе с комфортным жильем возводились и социальные объекты, отметил мэр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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